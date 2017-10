Fogo que ameaçou três fábricas na Trofa foi extinto - Autarca

Lusa09 Out, 2017, 07:20 | LUSA-INBOX

"Depois de momentos complicados, está extinto. E à primeira vista - ainda que seja necessário apurar junto dos responsáveis - não estão em causa empregos ou prejuízos elevados. Mas as causas também têm de ser apuradas", disse o presidente da Câmara, Sérgio Humberto.

Em causa está um incêndio que teve início de manhã em zona florestal na Trofa e alastrou ao início da noite às imediações de três fábricas localizadas no lugar de Lantemil, em Santiago de Bougado.

Duas das unidades fabris dedicam-se ao ramo alimentar e uma terceira opera no negócio do ar condicionado.

Cerca das 22:15, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto indicou à agência Lusa que no terreno estavam 72 homens auxiliados por 19 viaturas de corporações de seis concelhos do distrito: Trofa, Santo Tirso, Ermesinde (Valongo), Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Pedrouços (Maia).

Entretanto, o presidente da Câmara da Trofa apontou suspeitas sobre a origem deste e de outros fogos.

"Ontem [sábado] quando os Bombeiros Voluntários da Trofa comemoravam o 41.º aniversário, deflagraram cinco incêndios em sítios diferentes. E hoje, um incêndio que começou de manhã, esteve controlado, provocou à noite três explosões e entrou nos logradouros das fábricas. Ao mesmo tempo, surge outra ocorrência na Paradela. Há claramente a intenção de desviar meios de uns sítios para os outros", disse o autarca.

Sérgio Humberto exigiu ao Governo "mais meios e mais competências" nomeadamente nas limpezas de terrenos, bem como "mão firme quanto aos culpados".