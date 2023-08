Governo dos EUA restringe investimentos empresariais em IA em países como a China

A decisão, que resulta de uma ordem executiva assinada pelo Presidente Joe Biden, deve permitir "defender a segurança nacional americana protegendo as tecnologias críticas da próxima geração de inovações militares", sublinhou o Tesouro.



Esta é uma das ações mais importantes que o governo liderado por Joe Biden tomou para restringir o investimento dos EUA na China e ocorre após meses de conversações com membros do G7, grupo dos sete países mais ricos do mundo, que foram instados por Washington a tomar medidas semelhantes.



A medida impedirá as empresas de capital de risco dos EUA de investir em três setores-chave da economia chinesa: semicondutores, computação quântica e IA, adiantaram altos funcionários dos EUA durante uma conferência de imprensa por telefone.



Além disso, a ordem executiva estabelece que os cidadãos norte-americanos que fazem negócios no mercado chinês devem informar o governo dos EUA sobre os investimentos realizados em semicondutores, computação quântica e IA, três setores nos quais a China fez progressos significativos nos últimos anos.



Os representantes do governo norte-americano acrescentaram que estes três setores foram selecionados devido ao papel que podem desempenhar no desenvolvimento das capacidades militares, de inteligência, de vigilância e cibernéticas da China.



Os Estados Unidos deram este passo por razões de segurança nacional, especialmente para evitar que Pequim utilize os avanços tecnológicos norte-americanos avançados para modernizar as suas Forças Armadas, realçaram ainda.



O Presidente chinês Xi Jinping estabeleceu como meta que, até o ano de 2035, o país alcance avanços significativos nas esferas social, económica e militar, incluindo o fortalecimento da capacidade marítima das Forças Armadas, o que pode representar um ameaça a Taiwan, um aliado dos EUA.



De qualquer forma, a medida não será aplicada automaticamente, pois será aberto um período de participação pública no qual o governo dos EUA espera receber informações das partes interessadas, incluindo empresas com investimentos na China.



Por isso, ainda não foram definidos os detalhes sobre a forma como será implementada a ordem executiva assinada hoje por Biden, referiram ainda os responsáveis norte-americanos na conferência de imprensa.



A opção de incluir exceções que permitam às empresas norte-americanas continuar a investir em títulos e ações de empresas de tecnologia chinesas também está a ser avaliada, detalharam ainda as autoridades do governo.