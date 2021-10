Governo prevê investimento de 1,45 mil ME para expansão de redes de metro

"O investimento previsto para os próximos anos nas redes de metropolitano visa a sua expansão, flexibilidade e capacidade de resposta adequadas às modernas necessidades de mobilidade urbana. Estima-se que o investimento na expansão da rede de metropolitano ascenderá a cerca de 1,45 mil milhões de euros, dos quais 408 milhões em 2022", pode ler-se no relatório.

No entanto, não é indicado até que ano deverá ocorrer o total do investimento.

De acordo com o documento, entregue na segunda-feira no parlamento, em Lisboa, o plano de expansão e modernização da rede centra-se na criação, na capital, de uma linha circular capaz de reduzir os tempos de transbordo e estender-se a zonas da cidade que beneficiarão da abertura de duas novas estações - Estrela e Santos -- com o prolongamento da estação do Rato (linha amarela) até à estação Cais do Sodré (linha verde).

A expansão da rede tem ainda previsto o prolongamento da linha vermelha entre São Sebastião e Alcântara, com quatro novas estações - Amoreiras, Campo de Ourique, Infante Santo e Alcântara.

O Governo estima que estes projetos representem um investimento total de 572 milhões de euros, dos quais 95 milhões em 2022.

À semelhança do OE2021, volta a estar inscrito no documento um aumento da frota de 20%, com mais 14 unidades triplas, no Metropolitano de Lisboa.

O contrato relativo à aquisição das unidades triplas inclui também a aquisição de um novo sistema de sinalização ferroviária e encontra-se já em vigor, prevendo-se entregas faseadas do material até 2025.

A modernização da frota com a aquisição de unidades triplas e sistema de sinalização representará, em 2022, um investimento de oito milhões de euros, de acordo com o documento.

No Porto, será criada a nova linha Casa da Música - São Bento (linha rosa) e expandida a linha amarela (até Vila d`Este), sendo criadas, no total, sete estações ao longo dos novos seis quilómetros de linha.

Está igualmente prevista a execução da Linha Casa da Música -- Santo Ovídio, que se encontra já na fase de elaboração de projeto.

Encontram-se ainda em curso projetos como o `Bus Rapid Transit`, entre a Boavista e a Praça do Império, o qual será um elemento adicional de interface com o Metro, operado por "veículos de elevado desempenho ambiental".

No conjunto das intervenções previstas, serão alocados à expansão da rede no Porto, em 2022, cerca de 273 milhões de euros, de um total previsto de 778 milhões.

Em relação ao Sistema de Mobilidade do Mondego, terá também a sua frota aumentada, com valores de investimento que irão convergir nos próximos anos para mais de 60 milhões de euros.

O primeiro processo de debate parlamentar do OE2022 decorre entre 22 e 27 de outubro, dia em que será feita a votação, na generalidade. A votação final global está agendada para 25 de novembro, na Assembleia da República, em Lisboa.

O ministro das Finanças, João Leão, apresenta a proposta orçamental hoje, às 09:00, em conferência de imprensa, em Lisboa.