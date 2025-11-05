LUSA-INBOX
"Há um Portugal antes e um Portugal depois de Cavaco Silva", diz PM
O primeiro-ministro manifestou hoje "imensa gratidão" a Aníbal Cavaco Silva, que considerou responsável pelo "ciclo mais proveitoso" da democracia portuguesa", dizendo que há um Portugal "antes e depois" da governação do antigo chefe do Governo.
Luís Montenegro falava na homenagem a Aníbal Cavaco Silva, na residência oficial em São Bento, que assinala os 40 anos da sua primeira tomada de posse como primeiro-ministro, a 06 de novembro em 1985.
"É justo reconhecer que há um Portugal antes e um Portugal depois de Aníbal Cavaco Silva", disse.