Hamas diz que 300 mil deslocados já regressaram a Gaza

Imagens divulgadas pela agência de notícias palestiniana Wafa hoje de manhã mostravam centenas de pessoas a caminhar com os seus pertences pela estrada Rashid, que atravessa o enclave de norte a sul, junto à costa.

O regresso dos palestinianos ao norte da Faixa de Gaza aconteceu depois do Qatar ter anunciado, no domingo, que foi alcançado um acordo para libertar um refém civil israelita, aliviando a primeira grande crise do cessar-fogo entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas.