Hezbollah retalia a ataque israelita com dezenas de lança-foguetes

"Em resposta aos ataques do inimigo israelita (...) em particular em Kfar Tibnit que provocaram a morte de dois civis, os combatentes da Resistência Islâmica bombardearam a localidade de Kiryat Shmona, com dezenas de lança-foguetes `katyusha`", indicou o movimento xiita libanês em comunicado.

Segundo a agência noticiosa oficial libanesa ANN, um míssil disparado por um `drone` israelita atingiu hoje uma moto onde viajavam duas pessoas perto de Kfar Tibnit, sendo lançado um segundo projétil quando várias pessoas se aproximaram para inspecionar o veículo.

Este foi o segundo ataque de envergadura contra Kiryat Shmona em menos de 24 horas, após uma primeira ação do Hezbollah durante a madrugada, em resposta à morte de um dos seus combatentes, e pelo menos uma das suas irmãs, numa casa em Bint Jbeil, sul do Líbano.

A ANI também anunciou a morte de cinco pessoas, incluindo três crianças, em distintos ataques israelitas no sul do Líbano.

"Três crianças sírias" foram mortas "durante um `raide` do inimigo contra terras agrícolas na localidade de Oum Tout", precisou a agência.

O Estado judaico e a formação xiita estão envolvidos num fogo cruzado desde 08 de outubro, um dia após o início do atual conflito na Faixa de Gaza, nos mais graves confrontos em quase duas décadas.

Os combates têm-se concentrado nas áreas fronteiriças e são considerados os mais intensos desde a guerra do verão de 2006.