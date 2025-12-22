Hospital de Vila Franca de Xira gasta 6 milhões de euros por ano em camas para internamentos sociais

Nuno Cardoso explicou aos jornalistas, no final de uma visita da ministra da Saúde à unidade hospitalar, que estes doentes estão ainda internados, mas fora do hospital, porque não foi encontrada solução na rede nacional de cuidados continuados integrados.

No final da visita, Ana Paula Martins reconheceu a falta de meios no Hospital de Vila Franca de Xira, assim como a necessidade de maior literacia na população, sobretudo para interpretar os tempos de espera nas urgências.

A ministra explicou que os tempos de espera que interessam para o doente são o que medeia entre a chegada e a triagem e, depois da triagem, o tempo até à primeira observação por um médico.

A governante sublinhou que é normal que depois disso o doente esteja oito, dez ou até mais horas a fazer exames e análises e à espera dos resultados.

Questionada pelos jornalistas sobre a tolerância de ponto no dia 26, reconheceu que, na Saúde era impossível que o dia pudesse ser gozado por todos os profissionais para se dar resposta aos doentes, mas garantiu que os profissionais de saúde também terão direito a ela.