Ibersol aprova programa de recompra de ações no montante máximo de 32,69 ME

"Este programa, a implementar até final de maio de 2024, tem como objetivo a redução do capital social da Ibersol mediante a extinção de um máximo de 4.359.577 ações ordinárias da Ibersol a adquirir no âmbito do programa", pode ler-se na informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A concretização do programa "está subordinada à condição de ser aprovada, em Assembleia Geral, a proposta de redução do capital social da empresa no montante de 3.640.423 euros, com a extinção de 3.640.423 ações", pode ler-se no mesmo comunicado.

A assembleia-geral está agendada para 26 de maio, na qual um dos pontos diz respeito à deliberação sobre a redução do capital social da sociedade, com a extinção de ações próprias representativas de cerca de 7,914% do capital social.

A empresa defende que a medida irá servir para a "libertação de excesso de capital".

O grupo, com implantação ibérica, detém em Portugal restaurantes da KFC, Pans, Pizza Hut, Pasta Caffé, Taco Bell, Miit, Ribs, Quiosques, Cafetarias, Catering e outras concessões.

