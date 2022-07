Incêndios. A4 cortada nos dois sentidos entre Pópulo e Justes, em Vila Real

A Autoestrada 4 foi fechada ao trânsito nos dois sentidos entre os nós do Pópulo e de Justes, entre Vila Real e Alijó, na sequência do incêndio florestal que lavra desde as 16h00, informou a Proteção Civil.