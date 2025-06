Incêndios. Mais 150 postos de vigia da GNR ativados

Numa publicação na rede social Facebook, a GNR refere que, no âmbito da operação Floresta Segura 2025, através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), ativou, em 05 de maio, a rede primária de postos de vigia.

Esta é "composta por 80 postos, guarnecidos por 320 operadores" e vai estar em funcionamento até ao dia 03 de novembro.

Desde hoje, está ativada a rede secundária de postos de vigia, acrescentando 150 postos, "guarnecidos por 600 operadores, que irão operar até 15 de outubro ".

"Estas estruturas integram a Rede Nacional de Postos de Vigia e articulam-se com o Sistema de Videovigilância Florestal, atualmente constituído por 147 câmaras de videovigilância, reforçando a vigilância, deteção e resposta aos incêndios rurais em todo o território nacional", adianta a GNR.

A Rede Nacional de Postos de Vigia "assegura a deteção fixa das ocorrências de incêndios e garante a confirmação da localização dos mesmos, contribuindo para um célere despacho dos meios de combate, em todo o território do continente".

A GNR acrescenta que a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) mantém-se disponível para denúncias e pedidos de esclarecimento.