Iniciativa Liberal. Trabalhos da VI reunião magna começaram pouco depois das 11

No palco do Centro de Congressos de Lisboa, com fundo azul onde se vê o nome e logo da IL, pode ler-se "Preparados", o slogan que o partido escolheu para esta reunião magna e que também dá o mote à moção de estratégia global subscrita por João Cotrim Figueiredo.

No total serão cerca de 1.200 os membros da IL que vão participar nesta convenção eletiva -- 700 presencialmente no Centro de Congressos de Lisboa e 500 online -- que acontece a menos de dois meses das eleições legislativas antecipadas de 30 de janeiro e para as quais as metas e estratégias dos liberais estão já traçadas na moção de estratégia global.

O primeiro subscritor desta moção -- intitulada "Preparados. Liberalizar Portugal" -- é precisamente o líder e deputado único da IL, João Cotrim Figueiredo, que se candidata a um segundo mandato como presidente da Comissão Executiva sem qualquer oposição interna, apresentando uma lista única de continuidade, apesar de algumas saídas e entradas.

Entre as novidades da nova direção está a entrada, como vogais, de um dos fundadores do Movimento Europa e Liberdade (MEL) Paulo Carmona, do professor catedrático Miguel Pina e Cunha e da advogada Ana Pedrosa-Augusto, que foi vice-presidente eleita no primeiro congresso do Aliança e integrou já as listas da IL à Câmara de Lisboa nas últimas autárquicas, para além do assessor do partido e militante número dois da IL, Rodrigo Saraiva.

De saída deste órgão estão Mónica Mendes Coelho e Maria Castello-Branco.