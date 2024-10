Lucros da Semapa sobem 8,6% para 181,6 ME até setembro

"O resultado líquido atribuível a acionistas da Semapa no final dos primeiros nove meses de 2024 atingiu os 181,6 milhões de euros", adianta o grupo, em comunicado ao mercado. Este resultado compara com os 167,2 milhões de euros alcançados no período homólogo.

No comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), é referido que, nos primeiros nove meses deste ano, o volume de negócios da Semapa aumentou 5,6%, face ao período homólogo, para 2.135,9 milhões de euros.

O grupo liderado por Ricardo Pires explica este aumento com a subida das receitas da Navigator (+7,4%) impulsionadas principalmente pelo crescimento dos volumes de negócios do papel (+6,9%) e do tissue (+48%).

Até setembro, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) atingiu os 544,2 milhões de euros, um aumento de 7,3% face a igual período do ano passado. Este desempenho foi "impulsionado pela performance positiva da Navigator (+14,5%) e da Secil (+0,9%) a compensar a performance de Outros negócios", nota ainda a holding da família Queiroz Pereira.

No final de setembro, a dívida líquida remunerada consolidada atingiu 1.138,7 milhões de euros, um aumento de 12,5% face aos 1.012 milhões de euros registados no período homólogo.