Luís Montenegro elogia postura construtiva dos partidos nas negociações

"Acompanhei de perto o seu desenrolar [das reuniões]. Registo de uma forma muito positiva a postura cordial e construtiva de todos os partidos", escreveu o chefe do Governo na sua conta oficial no X.

A finalizar, Montenegro remeteu para setembro continuar o "diálogo franco, aberto e focado no interesse nacional" com os partidos com assento parlamentar.

O Governo reuniu-se na sexta-feira com todos os partidos da oposição com assento parlamentar - PSD e CDS-PP cancelaram a participação nesta primeira ronda - sobre o Orçamento do Estado para 2025.

Estava inicialmente previsto que o primeiro-ministro marcasse presença nestas reuniões. No entanto, por razões de saúde, Luís Montenegro cancelou a presença em todos os eventos políticos até domingo.

No final da ronda de reuniões, Alexandra Leitão, líder parlamentar do PS, maior partido da oposição, afirmou que as negociações orçamentais com o Governo vão continuar, considerando que nesta altura deve haver reserva sobre os temas abordados, mas que todos estão "com abertura negocial, empenhados e de boa-fé".