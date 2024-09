Lula demite ministro dos Direitos Humanos do Brasil acusado de assédio sexual

"Diante das graves denúncias contra o ministro Silvio Almeida e depois de convocá-lo para uma conversa no Palácio do Planalto, no início da noite desta sexta-feira, o Presidente Lula decidiu pela demissão do titular da Pasta de Direitos Humanos e Cidadania", lê-se no comunicado da presidência brasileira.

Na mesma nota, indica-se ainda que "o Presidente considera insustentável a manutenção do ministro no cargo considerando a natureza das acusações de assédio sexual".