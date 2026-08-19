Mãe de menino de 3 anos encontrado sozinho em casa em Braga constituída arguida

Segundo a fonte, a mulher foi localizada pela hora do almoço e está indiciada pelo crime de exposição ou abandono.

O menino estava aos cuidados da irmã de 15 anos desde o fim de semana, altura em que a mãe se ausentou de casa.

Foi encontrado hoje, por volta das 04:00, nas escadas do prédio, a chorar.

Segundo a fonte, a irmã do menino chegou algum tempo depois, alegando que tinha ido comprar comida.

Tanto o menino como a irmã foram conduzidos ao Hospital de Braga, por precaução, encontrando-se ambos bem.

Entretanto, decorrem diligências para definir o destino imediato dos dois menores.

O pai das crianças esteve envolvido em casos de violência doméstica e esteve detido no Estabelecimento Prisional de Braga, onde foi encontrado morto recentemente.

Contactada pela Lusa, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Braga disse que a situação daqueles menores está sob alçada de uma Equipa Multidisciplinar de Apoio Técnico (EMAT) ao tribunal daquela comarca.

Trata-se de uma equipa especializada da Segurança Social, integrada por profissionais como assistentes sociais e psicólogos, que apoia os tribunais em processos de promoção, proteção e tutelar cível de crianças e jovens.