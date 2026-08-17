Mais de 1.000 operacionais combatiam quatro grandes incêndios pelas 23:00

O incêndio que começou às 18:58 de sábado na freguesia de Cabeça Boa, no concelho de Torre de Moncorvo, distrito de Bragança, mobilizava 434 operacionais, apoiados por 152 meios terrestres, segundo dados do `site` da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O 2.ºcomandante Regional Norte, Luís Araújo, indicou à Lusa hoje à noite que o fogo estava a ser combatido com prioridade para a proteção de pessoas e bens.

De acordo com o responsável, as condições meteorológicas não têm criado "janelas de oportunidade" para o combate às chamas, porque o tempo se mantém quente e seco.

Em Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, o incêndio que começou às 14:26 de domingo na Senhora da Rocha mobilizava hoje à noite 187 operacionais, apoiados por 67 viaturas.

O fogo que deflagrou na manhã de hoje em Sobrado, no concelho de Valongo, distrito do Porto, mobilizava 152 operacionais, apoiados por 52 meios terrestres, pelas 23:30.

Fonte da autarquia de Valongo adiantou hoje à noite que sete pessoas ficaram feridas na sequência do fogo, cinco bombeiros e dois civis. Um dos bombeiros e um dos civis sofreram ferimentos graves.

Ainda no distrito do Porto, um fogo que começou às 17:40 de hoje em Rebordões, concelho de Santo Tirso, mobilizava 182 operacionais, apoiados por 58 viaturas.

Fonte da Proteção Civil indicou à Lusa que o fogo de Santo Tirso seguia com cinco frentes ativas e que o combate estava a ser reforçado com vários meios.

Também hoje à tarde, pelas 15:39, deflagrou um incêndio no concelho de Lamego, distrito de Viseu, que mobilizava pelas 23:30 de hoje 123 operacionais, apoiados por 33 viaturas.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Aveiro, Viseu, Guarda e Coimbra estão hoje e terça-feira sob aviso laranja devido à previsão de tempo quente.