Em direto
Depois da depressão Kristin. A resposta aos danos e a evolução do estado do tempo

Marcelo concordou com estado de calamidade e visitará mais tarde áreas afetadas

Marcelo concordou com estado de calamidade e visitará mais tarde áreas afetadas

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi informado pelo primeiro-ministro e concordou com a decisão do Governo de decretar o estado de calamidade nas áreas mais afetadas pela tempestade Kristin, que visitará mais tarde.

Lusa /

VER MAIS

Esta informação consta de uma nota publicada na página oficial da Presidência da República na Internet.

"O Presidente da República foi previamente informado pelo primeiro-ministro da decisão do Governo, com a qual concordou, de decretar o estado de calamidade, nos termos da Lei de Bases da Proteção Civil. Passada a fase em curso de intervenção da Proteção Civil, o Presidente da República visitará as áreas mais afetadas", lê-se na nota.

Tópicos
PUB
PUB