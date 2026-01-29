Marcelo concordou com estado de calamidade e visitará mais tarde áreas afetadas
O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi informado pelo primeiro-ministro e concordou com a decisão do Governo de decretar o estado de calamidade nas áreas mais afetadas pela tempestade Kristin, que visitará mais tarde.
Esta informação consta de uma nota publicada na página oficial da Presidência da República na Internet.
"O Presidente da República foi previamente informado pelo primeiro-ministro da decisão do Governo, com a qual concordou, de decretar o estado de calamidade, nos termos da Lei de Bases da Proteção Civil. Passada a fase em curso de intervenção da Proteção Civil, o Presidente da República visitará as áreas mais afetadas", lê-se na nota.