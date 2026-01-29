Marcelo concordou com estado de calamidade e visitará mais tarde áreas afetadas

Esta informação consta de uma nota publicada na página oficial da Presidência da República na Internet.

"O Presidente da República foi previamente informado pelo primeiro-ministro da decisão do Governo, com a qual concordou, de decretar o estado de calamidade, nos termos da Lei de Bases da Proteção Civil. Passada a fase em curso de intervenção da Proteção Civil, o Presidente da República visitará as áreas mais afetadas", lê-se na nota.