Marcelo saúda aprovação do acordo UE/Mercosul
O acordo entre a União Europeia e o Mercosul deve ser assinado na próxima segunda-feira no Paraguai.
O presidente da República acaba de publicar uma mensagem no site da Presidência saudando a aprovação do acordo entre a União Europeia (UE) e o Mercosul.
Marcelo Rebelo de Sousa vê o acordo como "um passo decisivo" para reforçar as relações económicas e políticas entre a Europa e a América Latina.
"O Presidente da República saúda a aprovação, pelo Conselho de Ministros da União Europeia, do Acordo Mercosul, um passo decisivo para o reforço das relações económicas e políticas entre a Europa e a América Latina", lê-se na nota da Presidência.
O anúncio foi feito pelo Conselho da União Europeia esta tarde, devendo o acordo comercial com quatro países do Mercosul ser assinado na segunda-feira pela presidente da Comissão Europeia no Paraguai.
"Num tempo de incerteza global crescente, é essencial reforçar a nossa cooperação política, aprofundar os nossos laços económicos e manter o nosso compromisso com um desenvolvimento sustentável", afirmou o ministro cipriota Michael Damianos, cujo país preside ao conselho.