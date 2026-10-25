Maria Corina Machado regressa à Venezuela

A líder da oposição Maria Corina Machado reapareceu hoje na cidade venezuelana de Barquisimeto, depois de em dezembro de 2025 ter saído do país, para receber o Prémio Nobel da Paz.

"Já estou aqui convosco", anunciou Maria Corina Machado na sua conta da rede social X, antigo Twitter.

A chegada da opositora ao país foi confirmada também por Edmundo González Urrutia, o candidato que aceitou substituir a líder opositora nas presidenciais de 28 de julho de 2024, após Maria Corina Machado ter sido desqualificada pelas autoridades e impossibilitada de exercer cargos públicos durante 15 anos.

"Venezuela! É com grande emoção que vos anuncio que a nossa líder, a minha querida Maria Corina, está em território venezuelano. Hoje é um dia muito importante para os venezuelanos. A nossa voz soberana regressa com ela para liderar e orientar este processo!", anunciou na X.

Exilado em Espanha, Edmundo González Urrutia termina o anúncio afirmando que estará em breve também de regresso ao país.

"Muito em breve estarei convosco e com ela para que o nosso país avance verdadeiramente rumo à liberdade. Como sabem, isto vai até ao fim", concluiu.

Entretanto, foram divulgados vídeos nas redes sociais locais dando conta do momento em que Maria Corina Machado participava numa cerimónia religiosa em honra da Divina Pastora, na qual teriam participado milhares de fiéis na localidade de Barquisimeto, estado de Lara.

A líder da oposição María Corina Machado reapareceu hoje ao lado da imagem da Divina Pastora e de milhares de fiéis no santuário de Barquisimeto, no estado de Lara, 370 quilómetros a oeste de Caracas.

Num dos vídeos, ouvem-se os presentes afirmarem "aqui está o teu povo, Maria", enquanto a líder opositora os cumprimentava e abraçava um a um.

Maria Corina Machado regressou à Venezuela após dez meses fora do país.

Machado saiu clandestinamente da Venezuela em dezembro de 2025 para receber o Prémio Nobel da Paz, tendo superado, segundo as redes sociais locais, sete bloqueios aéreos e marítimos que a impediram de regressar.

O seu regresso tem lugar após centenas de venezuelanos se terem manifestado na quinta-feira, nas principais cidades do país, para exigir o seu regresso, a liberdade dos presos políticos e a marcação de eleições presidenciais.

Maria Corina Machado nasceu em Caracas a 7 de outubro de 1967, é engenheira industrial, docente e política.