MNE português e homólogo libanês alertam para risco de contágio do conflito na região

João Gomes Cravinho manteve hoje uma conversa telefónica com o chefe da diplomacia libanesa, Abdallah Bou Habib, para analisar a situação na região e naquele país em particular.

Portugal e Líbano partilham "a preocupação quanto ao risco de alastramento regional da atual situação de instabilidade", destacou o chefe da diplomacia portuguesa numa nota na rede social X (antigo Twitter).

During a phone call, MFA @JoaoCravinho and his Lebanese counterpart, Abdallah Bou Habib @Mofalebanon, discussed the situation in the region and Lebanon, country with which Portugal shares concerns on the regional spillovers of the ongoing instability. https://t.co/SAOL0Yoxvv