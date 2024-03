Montenegro dirige-se a potenciais eleitores do Chega e pede-lhes que reponderem

"Se o nosso programa de Governo for cumprido, é inevitável que muitas das razões de queixa destes eleitores vão desaparecer, muitos dos objetivos que estes eleitores têm em mente alcançar vão ser cumpridos", defendeu Luís Montenegro, num jantar comício da Aliança Democrática (AD) na Expoeste, nas Caldas da Rainha.

O presidente do PSD realçou que não fala "para o líder desse partido" André Ventura, a quem já disse o que tinha a dizer, "olhos nos olhos, cara a cara", no debate televisivo que tiveram, e repetiu a expressão que tem usado para excluir entendimentos com o Chega: "Não é não".

A cinco dias das legislativas antecipadas de domingo, Luís Montenegro falou, porém, "de forma direta e especial àqueles eleitores que já votaram e que porventura tencionam votar no Chega", para lhes deixar "algumas palavras, em primeiro lugar, de respeito".

"Eu compreendo que muita dessa força vem da frustração, da indignação, às vezes mesmo da revolta que muitas portuguesas e muitos portugueses sentem porque os poderes públicos, em particular o Governo, não está a dar a resposta que essas pessoas exigem, que essas pessoas pretendem, a vários níveis, ao nível de Estado Social, com certeza, ao nível da segurança, ao nível da justiça, ao nível do combate à corrupção", prosseguiu.

Luís Montenegro referiu que "nos últimos 28 anos o PS governou 22" e considerou que "o principal destinatário deste protesto é, portanto, o PS", mas admitiu que os governantes do PSD estejam "no subconsciente das pessoas como corresponsáveis por muitas dessas situações que geram indignação".

"Eu quero, portanto, dizer a essas pessoas que eu compreendo-as e sei que elas não são extremistas, e sei que elas não são racistas, e sei que elas não são xenófobas. Eu sei. E também sei que elas acham que o líder deste partido não vai resolver nada. E também sei que elas sabem que o programa deste partido não traz soluções", afirmou.

O presidente do PSD pediu-lhes que, "apesar deste pensamento, possam concluir que é mesmo preciso, para garantir o futuro de Portugal, para garantir uma mudança de Governo e para evitar acordarem na segunda-feira outra vez com o PS no Governo, votarem na AD", para que forme Governo.

"Eu quero, portanto, dizer-lhes, que até domingo, até à hora em que vão em cada secção de voto exercer o seu direito cívico e político, é tempo de reponderarem, de aprofundarem a sua avaliação da situação e contribuírem ativamente para ter uma mudança política e governativa em Portugal", reforçou.