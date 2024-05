Morreu o professor e antigo subsecretário de Estado Santana Castilho

Manuel Henrique Santana Castilho era um especialista na área da educação. Ocupou o cargo de subsecretário de Estado dos Assuntos Pedagógicos do Ministério da Educação e Universidades e foi subsecretário de Estado Adjunto do VIII Governo, com Fraústo da Silva como ministro.

Nasceu em Beja em 1944 e foi professor durante mais de 40 anos em diferentes níveis de ensino, tendo escrito livros e crónicas, com um foco especial na área da educação e pedagogia.

Segundo o jornal Público, o velório irá realizar-se na quinta-feira na capela pequena da Basílica da Estrela, sendo o funeral reservado à família.