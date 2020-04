Mota-Engil vence contrato de 636 milhões de euros no México

"A Mota-Engil S.G.P.S., S.A. informa sobre a adjudicação à Mota-Engil México, numa parceria, liderada pela Mota-Engil com 58%, com a China Communications Construction Company, de um contrato para a construção do primeiro lote da nova infraestrutura ferroviária designada "Tren Maya", no México", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a informação remetida ao mercado, o contrato totaliza cerca de 636 milhões de euros e corresponde a um lote com 228 quilómetros.

A infraestrutura em causa vai servir para a promoção da atividade económica de cinco estados do sul do país -- Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintan Roo e Chiapas.

Para a construtura, estas adjudicação demonstra as "capacidades técnicas" do grupo, "evidenciadas em várias geografias", e reforça a sua presença no mercado mexicano e na região da América Latina.

"Ao alcançar mais este relevante objetivo comercial no México, a Mota-Engil reforça o equilíbrio da sua atividade entre as três regiões onde atua e confirma a sustentabilidade do seu negócio e a dinâmica comercial mesmo em tempos de pandemia", concluiu.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da Mota-Engil subiram 0,18% para 1,08 euros.