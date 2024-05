NATO termina maior exercício militar em décadas com 90 mil soldados

O exercício de quatro meses, denominado Steadfast Defender 2024, foi o primeiro exercício em grande escala da NATO a pôr em prática os novos planos de defesa regional adotados no ano passado na cimeira de líderes em Vilnius, afirmou a Aliança Atlântica em comunicado.

A NATO indicou que o exercício teve como objetivo promover a preparação em todas as áreas e níveis de comando, desde o estratégico ao operacional e tático.

"Concebido para treinar e demonstrar a capacidade da Aliança para reforçar a Europa continental através do movimento transatlântico de forças da América do Norte e do Reino Unido, o `Steadfast Defender` consistiu em vários exercícios liderados pela NATO e a nível nacional que reuniram as tropas aliadas numa impressionante demonstração de unidade e interoperabilidade", disse a organização transatlântica.

O comandante da Aliança para a Europa, o general norte-americano Christopher G. Cavoli, afirmou que as atividades militares realizadas durante o exercício demonstraram que a NATO "é capaz e está preparada para cumprir a missão central de defesa coletiva".

O exercício ocorreu em duas partes. A primeira centrou-se no domínio marítimo e envolveu vários quartéis-generais que ensaiaram o desdobramento estratégico de forças da América do Norte para a Europa continental.

A segunda parte foi uma demonstração das capacidades militares nacionais, multinacionais e da NATO em toda a Europa continental.