ONU insta comunidade internacional a reforçar apoio antes do inverno

A Agência da ONU para os Refugiados (ACNUR) vai aplicar 100 milhões de dólares para apoiar com dinheiro cerca de 600 mil pessoas mais vulneráveis naquele país, mas o aumento das necessidades humanitárias faz com que seja necessário ainda mais apoio, destacou a organização, em comunicado.

"Cada vez que estou na Ucrânia, fico impressionado com a resiliência e determinação das pessoas. Mas o nosso apoio é fundamental para ajudar a sustentar a sua força, incluindo garantir que estão seguros e aquecidos no inverno rigoroso que se avizinha, para manter as suas esperanças num futuro melhor", afirmou Grandi, citado pela ACNUR, em visita ao país.

O alto comissário para os refugiados viajou esta semana para a Ucrânia pela quinta vez desde fevereiro de 2022 para expressar solidariedade e apelar à proteção de todos os civis afetados pelo conflito armado.

Grandi visitou o Hospital Pediátrico Okhmatdyt e outras áreas fortemente danificadas pelos ataques mortíferos russos de 08 de julho, em Kiev.

Depois de encontrar-se com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e de visitar uma central elétrica fortemente bombardeada, Grandi entregou 10 geradores às autoridades locais de Kharkiv para ajudar a manter operacionais serviços críticos da cidade.

Os ataques russos destruíram cerca de 70% da capacidade de produção de energia da Ucrânia, dificultando o aquecimento e o abastecimento de água, afetando diariamente milhões de pessoas.

A situação "poderá tornar-se ainda mais grave quando as temperaturas baixarem" novamente no próximo inverno, destaca o comunicado da ACNUR.

O plano abrangente de resposta da ACNUR faz parte de um apelo humanitário mais amplo da ONU para fornecer às pessoas o apoio necessário antes de chegada do frio.