PAN vai propor referendo sobre abolição das touradas após eleições

Inês Sousa Real, que falava em Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, durante uma ação de protesto contra a tradição da "Vaca das Cordas", disse que a proposta de consulta popular será apresentada na semana seguinte às eleições europeias.

A dirigente do partido Pessoas-Animais-Natureza, que acompanhava o cabeça de lista do PAN, Pedro Fidalgo Marques, na sua campanha para as europeias, congratulou-se com a decisão da provedora do telespetador de não permitir à RTP a transmissão de touradas porque vai contra o bem-estar animal.