Parque de estacionamento da Estação Fluvial do Seixal gratuito a partir de outubro

A Câmara Municipal do Seixal, no distrito de Setúbal, vai passar a assegurar a gestão e o funcionamento do parque de estacionamento do Terminal Fluvial do Seixal, fruto de uma parceria entre a autarquia, a Administração do Porto de Lisboa e a Transtejo.

Em comunicado, o presidente da autarquia, Paulo Silva (PCP), explica que esta era uma antiga reivindicação da Câmara do Seixal.

"Este parque encontra-se subutilizado e a autarquia pretende colocar o mesmo com acesso gratuito à população, medida esta que trará consigo o reordenamento do estacionamento circundante, ao mesmo tempo que nos propomos reabilitar toda aquela área. Pensamos que será um forte incentivo à utilização do transporte público fluvial", salienta.

Com esta medida, explica, a autarquia pretende evitar o atual estacionamento nas imediações deste espaço, bem como apoiar todos os que utilizam o transporte fluvial.

A medida deverá entrar em vigor em 01 de outubro de 2024 e terá a vigência de 10 anos.

Em agosto de 2021, a câmara já tinha tomado uma medida desta natureza, passando a assumir, integralmente, as despesas relativas à utilização do Parque de Estacionamento A5 de Foros da Amora, que, até esse momento, estava concessionado à Fertagus, isentando os cidadãos de pagarem a utilização daquele espaço.

A Câmara Municipal do Seixal adianta também que está em negociações com a Fertagus para que alguns dos parques de estacionamento existentes nas imediações das estações de Corroios e Fogueteiro passem a ser geridos pela autarquia e consequentemente sejam gratuitos para a população.