Passos espera funcionar "como amuleto" para Suzana Garcia e deseja vitória nacional do PSD

Pedro Passos Coelho juntou-se hoje a uma ação do PSD com a candidata da coligação PSD/CDS-PP/PPM/MPT/RIR à Câmara Municipal da Amadora, Suzana Garcia.

À chegada, em breves declarações aos jornalistas, explicou o que justificava a sua presença na Amadora, recordando que ele próprio foi candidato à Câmara deste município em 1997.

"Vim aqui apoiar a candidata do PSD tentando emprestar um bocadinho daquilo que foi a dinâmica que se ganhou aqui há muitos anos, quando se tentou ganhar esta Câmara, eu não consegui. Espero que desta vez o PSD tenha mais sorte do que teve comigo", afirmou.

Passos Coelho acrescentou que o partido "tem pelo menos uma boa candidata para este efeito" e disse esperar que a sua presença "possa ser, de uma maneira ou outra, um amuleto".

O antigo líder do PSD admitiu que ainda poderá participar na campanha do município onde reside, que é Sintra, dizendo "não ter possibilidade" de acompanhar mais iniciativas.

Sobre se espera uma vitória do partido a nível nacional a 12 de outubro, deu uma resposta prudente.

"Não sei, eu não tenho uma bola de cristal, não faço ideia. (...) O mais que posso dizer é que eu ficaria muito contente e muito satisfeito com isso, mas isso não seria uma surpresa para ninguém, não é?", disse, remetendo mais declarações para uma "intervenção simbólica" que fará no jantar.

Questionado sobre o seu resultado, um dos melhores de sempre no partido na Amadora (26,74%), foi a candidata Susana Garcia que respondeu: "Peço desculpa, teve o melhor resultado, o segundo é o meu", disse a candidata, que obteve 24,2% em 2021.

Ao contrário do anunciado, a ex-líder do PSD Manuela Ferreira Leite não compareceu "por razões pessoais" a este jantar na Brandoa, onde marcam presença ex-governantes como Miguel Relvas e Miguel Frasquilho e João Montenegro, antigo secretário-geral adjunto de Passos Coelho e de Rui Rio, além do distrital de Lisboa, Ângelo Pereira.

Também presente está o apresentador televisivo Manuel Luís Goucha, mandatário de Suzana Garcia.

O presidente do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro, esteve na Amadora em campanha na segunda-feira e hoje está fora do país, na Dinamarca, para participar uma reunião da Comunidade Política Europeia.

Montenegro fez-se hoje substituir na chamada "volta autárquica" por Sebastião Bugalho -- eurodeputado que se filiou no partido em 2024 e não integra os órgãos dirigentes nacionais -, que hoje andou pelos distritos de Viseu e Castelo Branco.

SMA (IEL) // JPS