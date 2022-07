Pelo menos 27 desaparecidos em afundamento de navio à passagem de tufão no sul da China

O acidente ocorreu na madrugada de sábado, perto da cidade de Yangjiang, na província de Guangong, depois de a âncora da embarcação se ter partido, indicou.

O centro de busca marítimo de Guangdong disse ter resgatado três pessoas com vida e que as operações de socorro prosseguem, com helicópteros e embarcações para tentar encontrar os desaparecidos.

O Chaba tocou terra naquela província pelas 15:00 de sábado (08:00 de sábado em Lisboa).

As previsões das autoridades chinesas apontam para que o Chaba se desloque a uma velocidade entre 15 e 20 quilómetros por hora, na direção norte, até dissipar-se ma região vizinha de Guangxi, na segunda-feira.

Em Macau, região autónoma chinesa, adjacente à província de Guangdong, o Chaba obrigou à emissão do sinal de alerta 8, durante 23 horas, entre a noite de sexta-feira e a noite de sábado, sem impacto significativo.

A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, cuja emissão depende da proximidade da tempestade e da intensidade do vento.

Em agosto de 2017, o tufão Hato, posteriormente denominado de Yamaneko pelas autoridades locais, considerado o pior em mais de 50 anos a atingir o território, causou dez mortos e 240 feridos.