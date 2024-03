Personalidades de várias áreas manifestam apoio a Pedro Nuno Santos

Entre as várias personalidades consta a artista Joana Vasconcelos, o treinador de futebol Lito Vidigal, o pediatra e escritor Mário Cordeiro, o médico Eduardo Barroso, a artista Teresa Ricou, a historiadora e investigadora Irene Pimentel e a fadista Lenita Gentil.

O apoio ao secretário-geral do PS é ainda manifestado pela antiga atleta olímpica Rosa Mota, pela escritora e crítica literária Helena Vasconcelos, pela escritora Alice Vieira, pelo locutor Eládio Clímaco, pela escritora Inês Pedrosa e pelo empresário Júlio Fernandes.

Os participantes nesta iniciativa da campanha socialista justificam o seu apoio a Pedro Nuno Santos, entre outras razões, com a necessidade de as próximas eleições resultarem "em mais ação pela cultura", assim como com a "vontade de fazer coisas" demonstrada pelo secretário-geral socialista.

Outros argumentos apresentados passam pelo reconhecimento de Pedro Nuno Santos da "conquista de Abril" que foi o Serviço Nacional de Saúde, assim como a relevância de um governo socialista que "seja estável equilibrado, com respeito pelos direitos humanos".

Mais de 10,8 milhões de portugueses são chamados a votar no domingo para eleger 230 deputados à Assembleia da República.

A estas eleições concorrem 18 forças políticas, 15 partidos e três coligações.