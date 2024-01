PJ detém em Lisboa idoso supeito de pornografia de menores internacional

Fonte da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T) da PJ adiantou à agência Lusa que o suspeito colecionava "milhares de imagens escabrosas" de abusos sexuais de menores.

A investigação teve início em abril de 2023, na sequência de uma comunicação do Federal Bureau of Investigation (FBI), dos Estados Unidos, no âmbito de uma operação de monitorização, em ambiente digital, de partilha de ficheiros compatíveis com conteúdos de abuso e exploração sexual de crianças, em que "os acessos eram efetuados a partir de Portugal", segundo um comunicado da polícia portuguesa.

A fonte da UNC3T adiantou à Lusa que vão prosseguir as investigações e as perícias aos equipamentos informáticos do detido e à documentação que tinha em sua posse, bem como para apurar a extensão dos crimes e se mantinha contactos com alguns dos menores.

Segundo a nota da PJ, "durante a realização da busca domiciliária, foi possível identificar, localizar e apreender, nos equipamentos informáticos utilizados pelo arguido, milhares de ficheiros que correspondem a atos sexuais e poses sexualizadas de crianças com idades inferiores a 10 anos, pelo que o mesmo foi detido em flagrante delito".

O detido, cuja nacionalidade não foi avançada pela PJ, irá agora ser ouvido em primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação, que poderão ir até à prisão preventiva.