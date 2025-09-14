PM britânico diz que não permitirá que pessoas sejam intimidadas devido à origem

"Não toleraremos ataques a polícias no exercício das suas funções, nem que as pessoas se sintam intimidadas nas nossas ruas por causa da sua origem ou cor de pele", disse Keir Starmer numa publicação na rede social X, na sua primeira resposta à manifestação organizada pelo agitador de extrema-direita Tommy Robinson.

Segundo o chefe do executivo do Reino Unido, o direito ao protesto pacífico é "uma parte fundamental dos valores" do país, e a bandeira do Reino Unido (a Union Jack) representa a "diversidade" do país, e "nunca" será entregue àqueles que a usam "como símbolo de violência, medo e divisão".

Para Starmer, o Reino Unido é um país "orgulhosamente construído com base na tolerância, na diversidade e no respeito".

Mais de 100 mil pessoas participaram no sábado na manifestação organizada pelo ativista de extrema-direita Tommy Robinson, em Londres.

A polícia anunciou que 26 polícias ficaram feridos e 25 pessoas foram detidas durante os distúrbios provocados na capital britânica por manifestantes de extrema-direita.

Os manifestantes formaram um rio de bandeiras britânicas e inglesas, com a Cruz de São Jorge, ao longo das ruas por onde passaram, e empunharam cartazes com mensagens anti-imigração, como "mandem-nos de volta para casa" ou "parem os barcos".