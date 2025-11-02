Portugal solicita apoio da Guiné- Bissau para ocupar assento na ONU

A informação foi hoje avançada, através de redes sociais, pela embaixadora Rita Laranjinha, enviada especial para África no âmbito da pretensão portuguesa.

A diplomata foi hoje recebida pelo presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, a quem transferiu a vontade portuguesa em contar com o apoio das autoridades guineenses.

"Ficou acordado que a Guiné-Bissau, que também candidata para o mesmo biénio, 2027-2028, contará, naturalmente, com o apoio de Portugal", enalteceu Rita Laranjinha.

A diplomata portuguesa frisou ser "normal" o apoio entre os países lusófonos em candidaturas do género.

Rita Laranjinha destacou ainda o facto de Sissoco Embalo ter tido "enorme amabilidade" de a receber e também de transmitir "alguns conselhos" sobre como desenvolver a candidatura junto de países africanos.

A eleição para o cargo de membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas ocorre em junho de 2026.

* A delegação da agência Lusa na Guiné-Bissau está suspensa desde agosto após a expulsão pelo Governo dos representantes dos órgãos de comunicação social portugueses. A cobertura está a ser assegurada à distância *.