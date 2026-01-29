Em direto
Portugal vai reforçar contribuição para compra de geradores por Kiev avança MNE português

O ministro dos Negócios Estrangeiros anunciou hoje que Portugal vai reforçar a "contribuição para a compra de geradores" pela Ucrânia e afirmou que Lisboa será "uma força" para que a adesão europeia de Kiev aconteça "o mais depressa possível".

Marcos Borga - Lusa

Em declarações aos jornalistas à margem da reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE) em Bruxelas, Paulo Rangel salientou que a situação na Ucrânia é "muito difícil por causa do ataque a infraestruturas civis energéticas, com um dos invernos mais rigorosos de sempre".

Perante essa situação, o chefe da diplomacia portuguesa salientou que a UE tem "contribuído muito para o Fundo de [apoio à] Energia" da Ucrânia e recordou que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, quando esteve em Kiev em dezembro "já tinha feito uma contribuição" para esse fundo.

"Nós vamos reforçar nos próximos dias essa contribuição para a compra de geradores e para o fornecimento de energia elétrica", anunciou Rangel, que destacou que há "muitos Estados" europeus a fazer também "um esforço" para apoiar Kiev do ponto de vista energético.

O chefe da diplomacia portuguesa sublinhou ainda que, na parte da reunião de hoje em que foi abordada a guerra na Ucrânia, e que contou com a participação por videoconferência do ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andrii Sybiha, também se "falou muito, sem pôr datas concretas" sobre a perspetiva do alargamento e da adesão de Kiev à UE.

Rangel referiu que o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tem expressado o desejo de aderir ao bloco europeu em 2027 e disse que, da parte da UE, "há uma abertura para, havendo paz, uma estabilização da situação e uma ausência de guerra, se fazer esse caminho que pode passar por um período de transição".

Questionado se, para o Governo português, a meta de 2027 é demasiado ambiciosa, Rangel não respondeu diretamente, mas salientou que Portugal "é um país muito a favor do alargamento, pelo menos desde que este Governo está em funções".

"Portanto, nós seremos uma força no sentido de facilitar que [a adesão] seja o mais depressa possível", assegurou, reiterando que, no caso dos processos de adesão "que possam ser mais difíceis", o que disse também ser o caso dos países dos Balcãs Ocidentais, deve ser ponderada a possibilidade de passarem por "períodos de transição".

"São modelos digamos mistos, em que [esses países] já participam em certos programas, já têm determinados apoios de financiamentos, que até servirão para poder fechar depois esses dossiês, criando desenvolvimento interno", referiu.

A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e em armamento dos aliados ocidentais desde que a Rússia invadiu o país, em 24 de fevereiro de 2022.

Os aliados de Kiev também têm decretado sanções contra setores-chave da economia russa para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra na Ucrânia.

