Possível atentado faz vários mortos no concerto de Ariana Grande em Manchester

Paulo Alexandre Amaral, RTP 22 Mai, 2017, 23:56 / atualizado em 23 Mai, 2017, 02:03 | LUSA-INBOX

Uma explosão de origem desconhecida foi ouvida na Manchester Arena, cerca das 22H35 (GMT), após o concerto de Ariana Grande.

A polícia de Manchester informou através da sua conta no Twitter da existência de mortos e feridos em resultado de uma explosão na Arena de Manchester, a maior sala do género na Europa, com capacidade para 21 mil pessoas.

A situação provocou pânico entre os fãs da cantora e a polícia de Manchester pediu à população para que evite a zona.

Emergency services responding to serious incident at Manchester Arena. Avoid the area. More details will follow as soon as available — G M Police (@gmpolice) 22 de maio de 2017

Latest statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/BEpLOan3dY — G M Police (@gmpolice) 23 de maio de 2017

Uma hora depois, umforneceu o primeiro balanço: 19 mortos e 50 feridos. polícia de Manchester acrescentou também que o incidente está a ser tratado como um ato terrorista.A polícia levou entretanto a cabo uma explosão controlada de um pacote suspeito nas redondezas, mas informou logo após que se tratava de um saco com roupa abandonada.Nas redes sociais estão a a ser colocados dezenas de videos dos momentos que se seguiram às explosões, com pessoas a correr, ouvindo-se os gritos de pânico.

Video shows chaotic scene outside Manchester Arena amid reports of explosion, deaths after Ariana Grande concert. https://t.co/zEacQKaVwV pic.twitter.com/XoTQ1ufEeC — ABC News (@ABC) 22 de maio de 2017

Fãs da Ariana Grande deixando a Manchester Arena as pressas após a explosão da bomba.pic.twitter.com/h9uZUoCjiB — Site RDT Pop (@siteRDTPop) 22 de maio de 2017

Several people have died in a reported explosion at an Ariana Grande concert at Manchester Arena https://t.co/Y25tP9ybv5 pic.twitter.com/4oFYvDCWIo — The Times of London (@thetimes) 22 de maio de 2017

Uma testemunha que esteve no concerto de Ariana Grande ouvida peladiz ter ouvido uma grande explosão quando abandonava a sala: “Estávamos a sair e já na porta deu-se uma explosão gigantesca e começou toda a gente a gritar”.“Foi uma explosão gigantesca, podíamos sentir o impacto no peito. Foi caótico. Toda a gente começou a correr aos gritos e a tentar chegar às saídas”, acrescentou."Havia sangue por todo o lado", declarou outra testemunha, citada pelaVárias fotos mostram as forças de segurança a retirarem feridos da Manchester Arena.Foi também evacuada a estação ferroviária Vitória, que liga ao pavilhão Arena, e todos os comboios cancelados, informou a empresa National Rail através de um comunicado colocado na Internet."Os serviços de emergência estão a lidar com um incidente na Arena de Manchester. Uma vez que Manchester Victoria está localizada perto da Arena, a estação foi evacuada e todas as linhas encerradas", adiantou a empresa, para acrescentar que "os comboios são incapazes de ir para e partir de Manchester Victoria. Alguns comboios vão ser cancelados e vão partir ou chegar a estações alternativas".Face à suspensão da circulação ferroviária, os meios de comunicação noticiaram que vários taxistas estão a oferecer-se para levar a casa os jovens que assistiram ao concerto. Há também hotéis que se ofereceram para os acolher até que os pais cheguem ao local.Entretanto, a conta oficial de Ariana Grande no Twitter já fez saber que a cantora e os membros que a acompanhavam se encontram bem.