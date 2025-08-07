Presidente guineense nomeia empresário Braima Camará como primeiro-ministro

Braima Camará, de 57 anos, é um empresário, dono de um hotel em Bissau, e ainda operador ligado ao setor da exportação da castanha do caju, principal produto agrícola do país.

Antigo candidato à liderança do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), de onde seria expulso em 2016, Braima Camará, e outros dirigentes, entre os quais o atual Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, fundou o Movimento para a Alternância Democrática (Madem G-15) em 2018.

Camará concorreu ao cargo de primeiro-ministro por duas vezes pelo do Madem G-15 e sempre afirmou que nunca seria líder do Governo se não fosse através de eleições democráticas.