Presidente libanês nomeia juiz Nawaf Salam como primeiro-ministro

"[Joseph Aoun] convocou o juiz Nawaf Salam para lhe confiar a formação do Governo, sabendo que se encontra atualmente no estrangeiro e que deverá regressar amanhã [terça-feira ao Líbano]", anunciou o diretor-geral da Presidência da República, Antoine Chouqeir, no final das consultas parlamentares.

O general Joseph Aoun foi eleito como novo Presidente do Líbano a 09 de janeiro, pondo fim a um vácuo de poder que durou mais de dois anos, desde o fim do mandato do último chefe de Estado.

Aoun foi eleito na segunda volta, com 99 votos dos 128 deputados. Na primeira ronda, o general conseguiu apenas 71 votos e os restantes foram em branco ou anulados, uma mensagem de força do movimento xiita Hezbollah e aliados.