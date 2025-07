Prisão preventiva para homem detido por abuso sexual de menor de 16 anos em Lisboa

O suspeito é um cidadão estrangeiro dado como desaparecido no seu país de origem e, após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial, foi-lhe decretada a medida de coação de prisão preventiva, adiantou à Lusa fonte da PJ.

Esta força policial divulgou, em comunicado, que a adolescente foi abordada na via pública, no decurso de uma saída de diversão noturna, em que consumiu bebidas alcoólicas, onde o suspeito acabou por praticar os abusos sexuais.

"Os factos chegaram ao conhecimento da PJ que, no imediato, desenvolveu as diligências investigatórias urgentes e procedeu à identificação, localização e detenção do suspeito, que se preparava para se ausentar do país", referiu a PJ.

O suspeito foi detido por abuso sexual de menor incapaz de resistência, detalhou ainda.

