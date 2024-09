Quase 150 operacionais combatem fogo em Ourém

O fogo, que teve início pelas 18:00, levou ao corte nos dois sentidos do Itinerário Complementar 9 (IC9), entre o nó de Ourém Norte e o nó de Alburitel, que foi reaberto pelas 20:50, de acordo com fonte do Comando Sub-regional do Médio Tejo.

A mesma fonte referiu que 60% do perímetro do fogo está em resolução, com o flanco esquerdo ainda ativo mas a ceder aos meios.

A Proteção Civil não tem registo até ao momento de feridos ou danos devido ao incêndio.

Pelas 21:00, estavam no local 146 operacionais, apoiados por 42 viaturas, de acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.