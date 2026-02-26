Quase 50 explorações suinícolas ainda sem eletricidade diz Federação
A Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores (FPAS) contestou hoje as declarações do presidente executivo da EDP sobre o reestabelecimento de energia nas zonas afetadas pelo mau tempo, adiantando que quase 50 exploração se mantêm sem luz.
"No dia 28 de fevereiro, completará um mês que várias explorações suinícolas permanecem sem acesso à rede elétrica, recorrendo a geradores para se manterem em funcionamento e acumulando diariamente prejuízos devido ao impacto da tempestade Kristin", lê-se num comunicado.
De acordo com a Federação, no concelho de Leiria, onde se concentra 20% da produção suinícola nacional, "a situação é hoje pouco melhor do que no dia da tempestade".
Segundo a entidade, "ao dia de hoje há ainda 48 explorações no concelho de Leiria sem acesso à rede elétrica", numa área que abrange as freguesias de Colmeias e Memória, Janardo, Regueira de Pontes, Santa Eufémia e Boavista, Bidoeira de Cima, Milagres e Ortigosa, num perímetro superior a 100 quilómetros (km) quadrados, indicou.
O presidente executivo da EDP, Miguel Stilwell d`Andrade, disse hoje que o grupo já restabeleceu a energia a 100% dos clientes afetados pelas tempestades.
"Já recuperámos 100% dos clientes, restando apenas algumas situações específicas que serão resolvidas muito em breve, mas penso que o pior já passou", afirmou Miguel Stilwell d`Andrade, na conferência telefónica com analistas no âmbito da apresentação dos resultados de 2025.
"Foi com estupefação" que a FPAS recebeu esta declaração, "na medida em há ainda uma região com a dimensão territorial superior a San Marino que se encontra por resolver", indicou.
"Consideramos as declarações do Sr. presidente executivo da EDP ofensivas para milhares de famílias e centenas de empresas que são por si reduzidas a `algumas situações específicas`", lamentou, acrescentando que são também milhares de animais "mais de 10 mil", que estão "há um mês a ser criados em condições precárias no que respeita aos sistemas de alimentação automática, ventilação e aquecimento".
A FPAS interpreta as declarações do gestor "como uma tentativa de o país esquecer quem ainda vive na calamidade e, sobretudo, de se esquecer do total falhanço que está a ser a atuação da EDP e da E-Redes, não só no restabelecimento integral da rede elétrica, como no desprezo que sistematicamente vai revelando na relação com os seus consumidores".
A Federação garantiu que não houve, "até ao dia de hoje, uma única comunicação sobre o progresso da reposição da rede ou uma previsão do tempo que esta operação demorará", o que produz "um impacto económico ainda maior nas empresas que se veem na circunstância de renovar contratos de aluguer de geradores por tempo indeterminado".
A E-Redes disse hoje que a recuperação do fornecimento de energia nas zonas afetadas pelo mau tempo está "praticamente concluída".
Numa declaração enviada à Lusa, a E-Redes, que integra o grupo EDP, disse que "a recuperação do fornecimento de energia" na sequência da depressão Kristin está praticamente concluída, persistindo "apenas alguns casos mais pontuais, que continuam a ser resolvidos".