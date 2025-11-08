Rússia lamenta não ter informações sobre intenção dos EUA de retomar testes nucleares

"Ainda não recebemos nenhuma explicação por vias diplomáticas sobre o que quis dizer Donald Trump ao anunciar a retoma de testes nucleares", disse Sergei Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, citado pela agência EuropaPress.

O Presidente norte-americano ordenou ao Departamento de Defesa que "comece a testar" as armas nucleares dos Estados Unidos, antes de um encontro com o homólogo chinês, Xi Jinping, que aconteceu no final do mês de outubro na Coreia do Sul.

O anúncio de Washington, que fez referência direta à Rússia e à China, surge depois de o Presidente russo, Vladimir Putin, ter ordenado um teste com um drone submarino com capacidade nuclear.

"Devido aos programas de testes realizados por outros países, solicitei ao Departamento de Guerra que comece a testar as nossas armas nucleares em pé de igualdade. Este processo terá início imediato", declarou o Presidente norte-americano, na rede social que detém, a Truth Social.

Depois disso, Donald Trump voltou a falar sobre o assunto, referindo que serão realizados testes nucleares se outros países também fizerem. No entanto, nunca especificou que tipo de testes poderão vir a ser feitos.

"Vamos fazer testes, sim, e outros países também estão a fazê-los. Se o fizerem, nós também faremos", disse Trump em declarações aos jornalistas a bordo do avião presidencial Air Force One, a 31 de outubro

RCV (RJP) // SF

Lusa/Fim