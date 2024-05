Senador democrata Joe Manchin da Virgínia Ocidental passa a independente

Manchin, de 76 anos, tem estado frequentemente em desacordo com o Partido Democrata e é um obstáculo para muitas das prioridades legislativas do Presidente Joe Biden.

No entanto, desempenhou um papel central ao ajudar Biden a conseguir que um projeto de lei histórico sobre alterações climáticas e saúde chegasse à linha de meta em 2022, noticiou hoje a agência Associated Press (AP).

Joe Manchin já tinha anunciado, em novembro, que não ia procurar a reeleição para o Senado, dando aos republicanos um caminho claro para conquistar o seu lugar na Virgínia Ocidental e procurar ter novamente a maioria na câmara alta do Congresso norte-americano.

Senador desde 2010 e presidente do Comité de Energia e Recursos Naturais, Manchin referiu, em comunicado, que viu nos últimos 15 anos dois principais partidos políticos deixarem os seus cidadãos para trás pelo "extremismo partidário", ao mesmo tempo em que "ameaçavam a democracia".

"Hoje, a nossa política nacional está partida e nenhuma das partes está disposta a comprometer-se para encontrar terreno comum", alertou Manchin.

Manchin continuará a estar ao lado dos democratas e manterá a presidência do comité ajudando os democratas a preservar a sua estreita maioria de 51-49 no Senado, de acordo com uma fonte ligada ao senador, que falou sobre a condição de anonimato.

O senador tomou esta decisão de forma a manter as opções em aberto, pois os candidatos em Virgínia Ocidental devem apresentar a sua filiação política 60 dias antes do prazo final de 01 de agosto para concorrer às eleições deste ano.

Agora registado como independente, Manchin ainda tem tempo para organizar outra corrida ao Senado ou uma potencial candidatura a governador, cargo que ocupou entre 2005 e 2010.