Sismo de 5,9 na província turca de Duzce faz 22 feridos

"Temos 22 feridos, um dos quais se encontra em estado crítico", disse o ministro da Saúde turco, Fahrettin Koca.

O abalo no noroeste do país foi sentido nas cidades de Istambul e Ancara, de acordo com o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico.

O hipicentro foi localizado a uma profundidade de dez quilómetros, de acordo com as autoridades turcas.

Segundo o EMSC o epicentro registou-se perto da costa do Mar Negro.

Como Düzce fica a 175 quilômetros de Istambul, a maior cidade da Turquia, há relatos de que foram sentidos abalos nessa área também, de menor intensidade. O terremoto foi sentido na capital Ancara, com habitantes a dizerem que os prédios sacudiram.