Tiroteio com Patrulha de Fronteiras no Arizona deixa uma pessoa em estado crítico

O Departamento do Xerife do Condado de Pima referiu que está a colaborar com o FBI (polícia federal) e com a agência Alfândegas e Proteção de Fronteiras (CBP) em resposta ao tiroteio em Arivaca, no Arizona, uma comunidade a cerca de 16 quilómetros da fronteira com o México.

As CBP e o FBI não responderam imediatamente a e-mails e telefonemas a solicitar mais informações, segundo a agência Associated Press (AP).

O corpo de bombeiros de Santa Rita adiantou que foi chamado para a ocorrência e que a pessoa ferida está sob custódia.

"O paciente foi transferido para um helicóptero médico local para transporte rápido para um centro de trauma regional", referiram os bombeiros.

O incidente ocorreu num momento em que subiu o tom das críticas às políticas migratórias do Presidente Donald Trump, que estão a ganhar força no próprio Partido Republicano.

As críticas surgiram sobretudo na sequência da morte de manifestantes por agentes federais no Estado do Minnesota (centro-norte).

A morte do enfermeiro Alex Pretti, de 37 anos, às mãos de um agente das CBP, é o mais recente exemplo de aparente uso excessivo da força e ocorre menos de três semanas depois de, também no Minnesota, um agente do Serviço de Imigração e Alfândegas (ICE) ter morto a tiro outra cidadã norte-americana, Renee Good.