Universidade de Coimbra lidera projeto para estudar estilos de vida sustentáveis

"Este projeto confirma o prestígio e capacidade técnica da Universidade de Coimbra", é "um orgulho para a UC para Portugal", salientou a professora Cármen Soares, da Faculdade de Letras, que lidera a colaboração entre 15 instituições de seis países europeus (Portugal, França, Noruega, Países Baixos, Polónia e Espanha) e cinco parceiros associados de três países.

Em comunicado, a instituição de ensino referiu que o projeto Convivium pretende promover ações de preservação do património alimentar, alinhadas com os valores do programa New European Bauhaus: beleza, sustentabilidade e inclusão.

"O Convivium pretende explorar as culturas alimentares como património vivo e o modo como a alimentação reflete as transformações sociais e contribui para o bem-estar local", acrescenta.

O projeto vai propor soluções práticas, como a requalificação de paisagens culturais, a revitalização de hortas comunitárias e a promoção de eventos culturais que incentivem a partilha e a convivência.

Reúne diversas entidades portuguesas, como o Atelier Sérgio Rebelo, a Câmara Municipal de Coimbra e a Coimbra Mais Futuro - Associação de Desenvolvimento Local de Coimbra.

Conta ainda com a participação de instituições estrangeiras como Universidade de Paris Panthéon-Sorbonne, Universidade de Utrecht e Universidade de Gdansk, entre outros.

Segundo a UC, estas organizações vão desenvolver um trabalho interdisciplinar para integrar a dimensão cultural no Pacto Ecológico Europeu, "valorizando o património alimentar através de soluções inovadoras para estilos de vida mais sustentáveis e justos através da arte, cultura, arquitetura e design".

O projeto foi um dos quatro selecionados, entre 58 candidaturas, tendo obtido um financiamento superior a 3,5 milhões de euros, desenvolvendo-se ao longo de 36 meses, com início em 01 de novembro de 2024 término em 31 de outubro de 2027.