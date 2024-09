Votação antecipada por correio arranca na Carolina do Norte

Os prazos para registo de eleitores variam de acordo com cada estado, com a maioria a acontecer entre oito e 30 dias antes da eleição, de acordo com a organização não-governamental Conferência Nacional de Legislaturas Estaduais, que monitoriza as leis eleitorais em todo o país.

Os centros eleitorais na Carolina do Norte começaram mais cedo a enviar as cédulas para votação pelo correio, num processo envolto em polémica por o agora ex-candidato presidencial Robert F. Kennedy Jr. ter entrado com uma ação para ter o seu nome removido da cédula do estado após ter suspendido a sua campanha presidencial e dado o seu apoio ao republicano Donald Trump.

Os moradores da Carolina do Norte votarão para Presidente, governador e outras disputas eleitorais.

Qualquer eleitor registado na Carolina do Norte pode solicitar um boletim de voto pelo correio, não precisando de apresentar motivo recebê-lo.

Na Carolina do Norte, as solicitações de boletins de voto pelo correio podem ser feitas até à terça-feira anterior ao dia da eleição geral de 05 de novembro, ou seja, até 29 de outubro.

Além de oferecer aos eleitores a oportunidade de votar pelo correio, muitos estados oferecem aos eleitores - também a partir deste mês - a opção de visitar um local de voto para votação presencial antecipada.

Alabama e New Hampshire, por exemplo, não oferecem opções de votação antecipada presencial e o Mississippi só oferece essa possibilidade a eleitores que atendem a critérios específicos, como deficiência física ou prova de que estarão ausentes no estado no dia da eleição, como militares.

A Pensilvânia será o primeiro estado a abrir a votação presencial antecipada, em 16 de setembro.

Especialistas eleitorais indicaram que a elevada adesão à votação antecipada em 2020 ajudou a diminuir as longas filas no dia da eleição, num momento em que a pandemia de covid-19 exigia o fim de aglomerações em locais fechados e distanciamento social.

Ao mesmo tempo, a votação antecipada remodelou a forma como as campanhas foram conduzidas.

O ex-presidente Donald Trump e o atual chefe de Estado e ex-candidato democrata, Joe Biden, pressionaram para que os seus debates ocorressem antes de outubro por causa da votação antecipada.

Trump e a vice-presidente e atual candidata democrata, Kamala Harris, têm o seu primeiro - e até agora único - debate agendado para 10 de setembro, na ABC News.