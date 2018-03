Maria Flor Pedroso entrevista Castro Almeida

Foto: Antena1





Castro Almeida apela à ponderação do Secretário-geral Feliciano Barreiras Duarte, "é bom que ele pondere se tem ou não tem condições" para continuar num cargo com tanta responsabilidade, "tenho a certeza de que ele está a avaliar". Considera que este caso já se arrasta "há algum tempo" e referindo-se aos dados errados no curriculum, assegura que "isto não aconteceria comigo".Listas conjuntas com o CDS? Só depois dos votos contados nas Europeias é que essa questão se poderá colocar. Castro Almeida não fecha a porta a que PSD e CDS possam ir juntos nas Legislativas.Questionado sobre a ambição de Assunção Cristas liderar uma maioria à Direita do PS, Castro Almeida torneia a questão considerando que "seria excelente que o CDS consiga ficar à frente do Bloco de Esquerda e que fique em terceiro lugar, isso é que era o panorama perfeito para podermos formar governo".Pode ver aqui na íntegra esta entrevista de Castro Almeida a Maria Flor Pedroso: