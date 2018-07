Maria Flor Pedroso entrevista Filipe Almeida

Foto: Antena1

Brevemente, anuncia Filipe Almeida, vão ser aprovados muitos mais projetos. Ainda falta o mais poderoso instrumento financeiro que é o Fundo para a Inovação Social. Este fundo tem a particularidade de obrigar a reembolso do apoio recebido. E é pioneiro na Europa.



A Aldeia da Cerdeira, uma das aldeias de xisto, foi esta semana uma aldeia “atelier” com vários projetos de Inovação Social a ocuparam as casas e as ruas. Filipe Almeida explica a forma como alguns dos cerca de centena e meia de projetos que já estão no terreno, foram apresentados a possíveis investidores, numa "espécie de ateliers ao vivo em workshops interativos" para as pessoas poderem experimentar.



Um desses projetos é o EKUI, uma aprendizagem de leitura através de cartões para crianças no 1º. ciclo. Neste momento há cerca 2500 crianças que aprendam a ler em 4 línguas em simultâneo: em português, em Braille, língua gestual portuguesa e fonética. Quem sabe, diz Filipe Almeida, se no futuro os políticos não vão acompanhar os seus discursos com língua gestual portuguesa, "seria uma pequena revolução na forma como nos relacionamos uns com os outros".



A ideia é que estes projetos se transformem em políticas públicas e que dispensem o apoio da Portugal Inovação Social. A inovação social dirige-se a públicos vulneráveis "que não conseguem pagar o preço desse serviço por isso é que é necessário apoio público ou privado para que estes projetos ganhem escala”.



Pode ver aqui na íntegra esta entrevista de Filipe Almeida a Maria Flor Pedroso: