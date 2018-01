Maria Flor Pedroso entrevista Manuel Sobrinho Simões

Foto: Antena1

Sobrinho Simões, professor, médico mas sem doentes, Prémio Pessoa, Prémio Ciência Viva, o patologista mais influente do mundo, lamenta em entrevista à Antena1 a degradação do ensino da medicina em Portugal. Por causa da falta de dinheiro, da falta de organização e da “lógica do consumismo médico, da produtividade e das consultas externas" que ainda não foi invertida por este Governo.



Elogia uma boa ideia do Ministério da Saúde que, no entanto, esbarrou na falta de dinheiro. A ideia era "finalmente articular as faculdades de medicina com os hospitais e institutos de investigação" e proporcionar aos médicos 30% do tempo para investigar. Isto obrigaria a que o Ministério da Saúde colocasse mais 30% de médicos nos hospitais. "Só que o Ministério não tem dinheiro para isso e estamos a piorar o ensino médico".



O maior problema de saúde pública em Portugal: a diabetes e a obesidade. Aqui ao lado em Espanha com a mesma carga genética não é assim.