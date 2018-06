Maria Flor Pedroso entrevista Onésimo Teotónio Almeida

Foto: Antena1





Onésimo Teotónio de Almeida, filósofo, escritor, Professor da universidade de Brown no estado de Rhode Island, é o Presidente das Comemorações do 10 de Junho 2018. Vive há 46 anos nos EUA. Em entrevista à Antena1 constata que a comunidade portuguesa que vive nos EUA está, boa parte dela, a passar-se para Trump por revolta. Não é uma comunidade que se queixe, nem está à espera que os governos - americano ou português - façam algo por ela. Querem é viagens mais baratas para os Açores. Diz que parte da comunidade portuguesa que foi para América ficou manteve-se portuguesa, só os filhos é que se misturaram completamente, ainda assim, têm grande interesse por Portugal.Está grato pelo convite de Marcelo Rebelo de Sousa, para presidir às comemorações do 10 de junho, lembra que sempre foi independente, e que nos EUA o seu partido é Portugal e que está sempre disponível. O dia de Portugal é, no estrangeiro, muito importante para os portugueses emigrantes que funcionam em rede e sentem-se parte integrante daquela família, naquela “pátria luso americana”.Pode ver aqui na íntegra esta entrevista de Onésimo Teotónio Almeida a Maria Flor Pedroso: